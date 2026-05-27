夏のキャンプ、もう諦めかけてる人いませんか？今さら言うまでもありませんが、最近の日本の夏は修行か？と思うくらいにとにかく暑い…。高所のキャンプ場ですら場所によっては「涼しい」とは言えなくなってきましたよね。でも我々キャンパーは暑かろうが寒かろうがキャンプをしたいんだ！そんな状況に動き出したのが、1958年に新潟県三条市で創業した老舗アウトドアメーカー、スノーピーク（Snow Peak）。同ブランド初の冷感