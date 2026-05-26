とちぎテレビ ５月１４日に上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件。栃木県警では、この事件に便乗して金銭をだまし取ろうとする不審な電話を確認したとして、注意を呼びかけています。 警察によりますと、事件発生から６日後の５月２０日、栃木県外に住む６０代の男性の携帯電話に警察官を名乗る者から「上三川町の強盗殺人事件の主犯格が、あなたの名義の口座を知っている」「新しい口座を作り、全財産を移してください