中国のSNS・小紅書（RED）に25日、「日本のごみ分別は水の無駄遣いか」との投稿があり、反応が寄せられている。日本で生活を始めて半月だという投稿者の女性が先日、「ごみを捨てるたびに容器を洗わないといけなくて本当に面倒」と愚痴をこぼしたところ、日本人の友人から「私もめちゃくちゃ面倒！ごみを出すたびに疲れる」「ヨーグルトやカップ麺の容器も全部水洗いしないといけないから」との返信があったという。また、女性が「