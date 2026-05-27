2026年北中米ワールドカップに向け、５月25日から千葉市内で本格始動した日本代表。活動２日目の26日も前日同様、13人で全体練習を実施した。39歳・長友佑都（FC東京）や2022年カタールＷ杯以来の参加となる吉田麻也（LAギャラクシー）らが先頭に立って盛り上げるなか、主力級の上田綺世（フェイエノールト）や中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）らが鋭いシュートを次々とお見舞い。前回Ｗ杯で２ゴールの堂安律（フライブルク