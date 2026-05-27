27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は8512枚だった。 TOPIX先物期近は3941ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65510+3708512 日経225min