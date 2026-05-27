　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は8512枚だった。

　TOPIX先物期近は3941ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65510　　　　　+370　　　　8512
日経225mini 　　　　　　 65525　　　　　+380　　　150177
TOPIX先物 　　　　　　　　3941　　　　　-1.5　　　 14960
JPX日経400先物　　　　　 35805　　　　　 +40　　　　 601
グロース指数先物　　　　　 835　　　　　　+0　　　　 381
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース