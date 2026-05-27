日経225先物：27日夜間取引終値＝370円高、6万5510円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は8512枚だった。
TOPIX先物期近は3941ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65510 +370 8512
日経225mini 65525 +380 150177
TOPIX先物 3941 -1.5 14960
JPX日経400先物 35805 +40 601
グロース指数先物 835 +0 381
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3941ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65510 +370 8512
日経225mini 65525 +380 150177
TOPIX先物 3941 -1.5 14960
JPX日経400先物 35805 +40 601
グロース指数先物 835 +0 381
東証REIT指数先物 売買不成立
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