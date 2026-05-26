スコットランド銀行が、スコットランド代表MFスコット・マクトミネイのゴールをモチーフにした限定20ポンド紙幣を公開した。英『BBC』によると、これはスコットランド代表が1998年開催のフランスW杯以来となる、W杯出場を決めたことを記念して制作されたものだという。マクトミネイは昨年11月、グラスゴーのハムデン・パークで行われたW杯予選デンマーク戦で、オーバーヘッドキックによる先制点を記録。スコットランドはその試合に