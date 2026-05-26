スコットランド銀行が、スコットランド代表MFスコット・マクトミネイのゴールをモチーフにした限定20ポンド紙幣を公開した。英『BBC』によると、これはスコットランド代表が1998年開催のフランスW杯以来となる、W杯出場を決めたことを記念して制作されたものだという。



マクトミネイは昨年11月、グラスゴーのハムデン・パークで行われたW杯予選デンマーク戦で、オーバーヘッドキックによる先制点を記録。スコットランドはその試合に4-2で勝利し、2026年W杯出場を決めた。





"It's a bit surreal to be honest"



Scott McTominay reacts to having his bicycle kick honoured by the Bank of Scotland on a £20 note pic.twitter.com/GiX6hUWwJD — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 26, 2026

今回公開された紙幣には、そのゴールシーンをイメージしたデザインが採用されている。発行枚数はわずか100枚限定で、一部はオークションや抽選イベントを通じて配布される予定となっている。『BBC』は、マクトミネイのコメントを次のように伝える。「世界最高峰の舞台に立つことは、すべての選手にとって夢だ。そして、それがファンにとってどれほど大きな意味を持つかも分かっている。こうした瞬間は、チームを応援するすべての人たちのものだ。だから、自分のゴールがスコットランドの紙幣に描かれるなんて、本当に特別な気持ちだよ」オークションなどで集まった収益は、スコットランドのホームレス支援団体『Crisis Scotland』へ寄付される。紙幣には通常、歴史的人物や建築、文化的象徴が描かれる。その中に、現代サッカーの一撃が刻まれるという事実は、1998年以来となるW杯出場が、スコットランドにとってどれほど特別な瞬間だったかを物語っている。