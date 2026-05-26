元ＡＫＢ４８・西野未姫とお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱夫妻が、第２子の命名を発表。多くの反響が寄せられている。２人はＹｏｕＴｕｂｅに「【命名】山本家長男の名前を発表します」と題した動画をアップし、西野が「出生届をけー（山本）が出してきてくれました」と報告。山本が命名書を手に「山本頑馬（がんば）になりました」と公表した。西野が「これは誰が命名したんですか？」と問うと、山本が「パパ本圭壱が頑馬