元ＡＫＢ４８・西野未姫とお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱夫妻が、第２子の命名を発表。多くの反響が寄せられている。

２人はＹｏｕＴｕｂｅに「【命名】山本家長男の名前を発表します」と題した動画をアップし、西野が「出生届をけー（山本）が出してきてくれました」と報告。山本が命名書を手に「山本頑馬（がんば）になりました」と公表した。西野が「これは誰が命名したんですか？」と問うと、山本が「パパ本圭壱が頑馬という名前をうん！いいじゃないってなってね」と明かした。

山本は「今年は午（うま）年ということもありますんで。午年になれば駆け抜けると」と説明。西野は「最初笑うって字を入れたかったの」と明かし、最初は笑空（わく）が候補だったが、山本が「俺が芸人だから笑うはちょっと直接的すぎる」と指摘したという。

そして和空（わく）、頑芭（がんば）などが候補に挙がった結果、画数を見て頑馬に決定した。

「これからも家族４人をよろしくお願いします」と呼びかけた山本夫妻。ネット上では「すげー！よくこんな名前思いつくなぁ、、、誰も思いつかない！笑」「にこりに続き、唯一無二！！」「ぜっっったいに当てれないｗｗｗ おめでとうございます」「個性的だけどキラキラネームと違ってちゃんと読めるし古風な感じでセンスが良すぎる」「なんていい名前。なんて素敵な家族」「誰とも被らなそうな、カッコいいお名前」「センスありすぎ」などの声を寄せていた。

西野と山本は２０２２年１１月に結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今月１３日に第２子となる男児誕生を発表していた。