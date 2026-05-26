タイガー魔法瓶の土鍋炊飯器が、2006年の第1号製品の発売から20周年の節目を迎えた。伝統工芸である三重県四日市市の「萬古焼」の技術を受け継ぐ職人たちとのコラボレーションによって実現した業界初の土鍋炊飯器は、同社独自の「熱コントロール技術」などと組み合わせることで、深い甘みと粒立ちによって、ご飯をおいしく炊き上げるのが特徴だ。同社では、20周年の節目にあわせた新たなフラッグシップモデルとして、「土鍋ご泡火