山林を歩き回る白いジャイアントパンダ。（３月撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都5月26日】中国四川省のジャイアントパンダ国家公園臥竜エリアは22日、世界で1頭しか確認されていない野生の白いパンダの映像を公開した。映像は2024年から今年にかけて、エリア内の標高2450〜2670メートルの原生林で撮影され、さまざまな場面を鮮明に記録している。初めて確認された19年当時の幼い姿と比べて体格がたくましくなり、自由に行動