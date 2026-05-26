5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』には、芸能界屈指の植物好きで知られる三宅健が登場。見た目が奇妙で珍しい珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）とともに、普段一般公開されていない“世界的プラントハンター”の巨大農場を訪れた。巨大農場で出会った珍奇植物に、三宅は自分の人生を重ねたのか、突然熱く語り出して…。【映像】三宅健、約6メートルの激レ