不二家は、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念した「ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボレーションを、6月1日（月）から30日（火）まで全国の不二家洋菓子店で開催する。「ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボ 6月1日（月）から今回のテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。コラボ商品販売をはじめ、オリジナルショッパープレゼントや店