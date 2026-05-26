不二家は、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念した「ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボレーションを、6月1日（月）から30日（火）まで全国の不二家洋菓子店で開催する。

「ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボ 6月1日（月）から

今回のテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。コラボ商品販売をはじめ、オリジナルショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー放映など、1か月限定の特別企画が展開される。

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」（321円・6月1日発売）は、ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類をアソートした一品。「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」（626円・6月12日発売）は、黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドしたケーキで、コラボデザインのペーパープレートが付いている。

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」（321円） 6月1日（月）発売

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」（626円） 6月12日（金）

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせた「おかしポーチ（ポムポムプリン）」（1320円・5月29日発売）や、丸缶にミルキー19粒を詰めた「ミルキー缶（ポムポムプリン）」（770円・6月1日発売）も登場する。

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」（1320円） 5月29日（金）発売

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」（770円） 6月1日（月）発売

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」と「ミルキー缶（ポムポムプリン）」は、購入するとオリジナルステッカーが付く。また、対象コラボ商品を3点以上購入すると、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーが1枚もらえる。

オリジナルステッカー

コラボ商品（対象商品）を3点以上購入でもらえる、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパー

コラボを記念し、一部店舗を除く不二家の店頭ペコちゃんがポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用するほか、コラボオリジナルの店内アナウンスや、オリジナルムービー放映も実施される。



不二家 数寄屋橋店では、ポムポムプリン一色の店舗ラッピングを実施するほか、銀座数寄屋橋交差点の「ペコちゃんビジョン」でもコラボ映像を放映する。

店頭ペコちゃんがポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用

銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」にて『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像を放映

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

Sanrio NISHIGINZA店との連動企画として、同店で税込1000円以上購入した当日レシートを不二家 数寄屋橋店で提示すると、オリジナルデザインステッカーがもらえる。

Sanrio NISHIGINZA店コラボステッカーイメージ

「ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボレーションは、6月1日（月）から30日（火）まで全国の不二家洋菓子店で開催する。 商品の価格は税込み。



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