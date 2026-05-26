ロッテは6月2日、「小梅」ブランドから新商品「小梅ガム」を全国で発売する。想定小売価格は183円前後(税込)。「小梅ガム」は、和歌山県産南高梅果汁を使用したソフトタイプのガムに、酸っぱい梅グミを組み合わせた商品。噛むごとに“甘い梅”から“酸っぱい梅”へと味の変化が楽しめる仕立てで、小梅ちゃんと真さんの切ない恋をイメージしたという。真さんと小梅ちゃんパッケージには、真さんを想いながら一人でフーセンガムを膨