ロッテ、「小梅」シリーズ初のグミ入りガム発売 “甘い”と“酸っぱい”が変化する梅の味わい

ロッテは6月2日、「小梅」ブランドから新商品「小梅ガム」を全国で発売する。想定小売価格は183円前後(税込)。

「小梅ガム」は、和歌山県産南高梅果汁を使用したソフトタイプのガムに、酸っぱい梅グミを組み合わせた商品。噛むごとに“甘い梅”から“酸っぱい梅”へと味の変化が楽しめる仕立てで、小梅ちゃんと真さんの切ない恋をイメージしたという。

真さんと小梅ちゃん

パッケージには、真さんを想いながら一人でフーセンガムを膨らませる小梅ちゃんをデザインした。6月6日の「梅の日」に合わせ、甘酸っぱい“初恋の味”で発売する。

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〈商品概要〉

商品名：小梅ガム

発売日：2026年6月2日(火)

発売地区：全国

内容量：26g

価格：オープン価格(想定小売価格は税込183円前後)

〈1974年誕生のロングセラーブランド「小梅」〉

「小梅」は1974年に誕生したロングセラーキャンディブランド。「梅味のインパクト」と「甘ずっぱい恋の世界観」を組み合わせた独自性で支持を集めてきた。発売当時は珍しかった酸っぱい梅味と、小粒サイズの設計が特徴。

林静一氏による、着物姿の小梅ちゃんの淡い恋心を描いたCMが話題を集め、1981年からパッケージにも小梅ちゃんが登場した。現在はキャンディにとどまらず商品展開を広げており、小梅ちゃんのイラストと共に世代を超えて親しまれている。

小梅ちゃん

■小梅ブランドサイト