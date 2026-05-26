映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーが、2025年に引き続き2年連続で来日公演を開催することが発表された。2026年9月16日、横浜ぴあアリーナ MMにて『Hans Zimmer Live - The Next Level』として日本上陸。5月26日16:00 よりチケット最速先行受付を開始する。 最新作『F1』『Blitz』をはじめ、『DUNE/デューン 砂の惑星』、『トップガン マーヴェリック』など、数々のアカデミー賞受賞歴を誇る映画音楽