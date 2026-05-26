タレントのローラさんは5月25日、自身のInstagramを更新。新潟県での田植えの様子を公開しました。【写真】ローラの美脚際立つ田植え姿「ホンマに立派！」ローラさんは「今年の田植えが終わったよ〜！みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」とつづり、15枚の写真と1本の動画を載せています。写真の1、2枚目では、体にフィットしている黒いウエアに長靴を合わせたスタイリッシュな作業着姿などを披露。すらりと伸びた美脚が