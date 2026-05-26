SNS更新サッカー日本代表DF冨安健洋が26日、インスタグラムを更新。所属するオランダ1部アヤックスでの今シーズンに言及し、メッセージを綴った。冨安は2025年7月、イングランド1部アーセナルを双方合意のもとで退団した。度重なる膝の怪我に悩まされ同2月に膝を手術。無所属のままリハビリを続けた中、同12月にアヤックスと今年6月30日までの短期契約を結んだ。1月24日のフォレンダム戦（ホーム）でアーセナル時代のサウサ