「直前まで出すと言っていたのに……」佐川氏のメールが残っていない重大事実…片山財務相まるで他人事「こういうことが起きると誰も思ってなかった」森友事件の公文書改ざんで近畿財務局職員の夫、赤木俊夫さんを亡くした雅子さん。関連文書の開示を受けてきたが、財務省は開示を約束していた職員のノートを不開示とした。雅子さんは取り消しを求める裁判を決断。きのう（25日）、会見で明らかにした。問題のノートは近畿財務