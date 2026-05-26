元中日外野手の豊田誠佑氏はスカウトや寮長を歴任熱く、目を光らせた。「江川キラー」で知られた元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は1998年から中日編成部に異動した。少年野球指導の仕事を経て、関東、北信越地区担当のスカウトになった。山田久志監督時代の2003年に1シーズンだけ2軍外野守備走塁コーチを務めた以外は2008年まで、逸材探しに奔走した。その後、中日合宿所「昇竜館」の