『国家の罠』から20年徹底的にぶつかりあった男たちの間でいつしか友情が芽生える――一昔前の少年漫画ではありがちな光景だが、現実の世界、特に大人になってからそういう展開は滅多にない。しかし写真の二人の関係性においては奇跡的にそんな“化学反応”が起きたのである。【写真を見る】佐藤優氏が「尊敬に値する敵」と表現した相手右は「週刊新潮」本誌連載でもおなじみの作家・佐藤優氏。左は弁護士の西村尚芳氏。同じ