親身になって利用者に接する高橋さん＝１２日、大和市大和南「野球×福祉」を掲げる就労継続支援Ｂ型事業所が大和市内にある。軟式野球の競技普及に努める団体を運営母体とする同事業所「ＳＷＢＣＪＡＰＡＮ」（同市大和南）は４月に開所し、使われなくなったバットやボールなどの野球道具を利用者が新たな工芸品に生まれ変わらせている。代表の高橋優さん（４８）は「『ありがとう』と言い合え、障害者と共に生きていく社会に