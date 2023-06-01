◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・西田陸浮（りくう）内野手（２５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「９番・右翼」でスタメン出場してメジャーデビューした。１回には村上が１８号同点ソロ。１、２回に右飛を１本ずつ難なく捕球すると、同点の２回２死一、二塁では、ジャクソンの右安を素早く本塁へ送球した。ワンバウンド送球