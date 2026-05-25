男性は女性に比べて汗をかく量や皮脂量が多い傾向にあり、その差は約2〜3倍とも言われています。本来汗自体は無臭ですが、こまめにケアしないと雑菌が繁殖しイヤなニオイの原因に。皮脂も同様で、酸化するとニオイ発生のリスクが高まります。日頃からニオイケアに特化したアイテムを投入して対策するのが肝心です。加えて、身だしなみとして良い香りのフレグランスをふんわりまとうと清潔感はグッとアップしますよ。▼ファーストス