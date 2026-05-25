もう“スメハラ”なんて言わせない。ニオイケアは「元を断つ」＆「香らせる」の2段構えが正解

男性は女性に比べて汗をかく量や皮脂量が多い傾向にあり、その差は約2〜3倍とも言われています。本来汗自体は無臭ですが、こまめにケアしないと雑菌が繁殖しイヤなニオイの原因に。皮脂も同様で、酸化するとニオイ発生のリスクが高まります。日頃からニオイケアに特化したアイテムを投入して対策するのが肝心です。加えて、身だしなみとして良い香りのフレグランスをふんわりまとうと清潔感はグッとアップしますよ。

▼ファーストステップはニオイの元を断つこと。大元にアプローチするニオイケアアイテムを紹介

体臭や汗のニオイのケアは、専用のケアアイテムを取り入れるのが1番。汚れや皮脂をしっかり落とせるボディソープや殺菌成分が配合された制汗剤などをうまく組み合わせて、ニオイの発生を抑えるように心がけましょう。

1. ニオイ対策成分を配合した高保湿なボディソープ

&GINO

「プレミアムボディーソープ デオラ」（3960円）

メンズの身だしなみケアにフォーカスしたコスメを多数展開する&GINOのボディソープ。柿タンニンをはじめとするニオイ対策成分を6種配合し、汗や皮脂をすっきり落とせるのが特徴。泡立ち、泡切れの良さも抜群で洗い上がりの肌をしっとりなめらかに導く美容成分も複数配合されているため、乾燥が気になる人にもおすすめです。しかも480mLという大容量なのでコスパの高さも申し分なし！

WRITTER'S COMMENT

クリーミーな濃密泡が簡単に作れるので、日焼けなどで肌の刺激が気になるときも摩擦レスで洗浄できます。洗い上がりはつるんとなめらか！ グリーンシトラスの爽やかな香りが洗っている最中からふんわり広がり、洗った後もほんのり残るので香水など香りアイテムを付けるのに抵抗がある人もこれひとつで良い香りをまとえます

>> &GINO

2. 4つのニオイを集中ケアできる制汗スプレー

エージーデオ24メン

「メンズデオドラントスプレー プレミアム［医薬部外品］」（1540円）

汗臭・ストレス臭・加齢臭・足臭の4つのニオイにアプローチできるスプレータイプの制汗剤。ニオイ菌の殺菌＆制汗を叶える有効成分を3種配合しており、イヤなニオイを集中ケアできます。高密着処方のスプレーなので汗をかいても流れにくく、過剰な汗や皮脂にも対応する頼もしさ。皮脂吸着成分も配合されているため、サラサラな肌がキープできる点も優秀！ こちらは無香料タイプなので香水との相性を気にせず使えるのもポイントです。

WRITTER'S COMMENT

ワキや足だけでなく、胸元や首元にも塗布しやすいスプレーは持っておくと重宝します。逆さまにしても使えるので背中のケアにも便利です。付けた瞬間から肌がサラサラになるので朝着替える際にシュッとするのを習慣にすると良さそう！ 殺菌成分配合なので外出先で汗をかいたときも汗をサッと拭いてスプレーすればニオイが防げますよ

>> エージーデオ24メン

3. イヤなニオイを“いい香り”に変換する技術を搭載

マーフィー

「パフュームドデオドラントクリーム［医薬部外品］」（3980円）

“不快なニオイを味方に付ける”という発想のもと生まれたデオドラントクリーム。不快なニオイを取り込んで調和し、快適な香りに変える技術を搭載した香料を使用しているのが特徴。石鹸や洗い立てのシーツのようにクリーンなクラッシームスクの香りがふんわり広がります。制汗有効成分、殺菌有効成分も配合されているのでニオイの元を徹底ケアでき1日快適に過ごせます。

WRITTER'S COMMENT

この製品はワキや足などに塗り込んで使用するクリームタイプのデオドラント。外出先でこまめにニオイケアができない場合の仕込みアイテムとして、汗をかきそうなパーツに塗っておくと◎。密着度が高く撥水性も高いのでサラッとした後肌が続きます。イヤなニオイをごまかすのではなく、いい香りに変換するというアプローチも新鮮！

>> マーフィー「パフュームドデオドラントクリーム」

4. 汗やベタつきをオフしながらひんやりリフレッシュ！

ギャツビー

「アイスデオドラント ボディペーパーO キンモクセイの香り［医薬部外品］」（605円 ※編集部調べ）

圧倒的な知名度とシェアを誇り、長年愛されているギャツビーのボディペーパー。その理由は拭いた瞬間から感じる強力なひんやり感と厚手で丈夫な大判シート、そして好みに合わせて選べる多彩な香り展開にあります。殺菌成分＆制汗成分も配合されており、汗とニオイを防いで清潔な肌がキープできます。拭くたびにふわっと香るすっきりとした甘さのキンモクセイの香りも清潔感アップに一役買ってくれます。

WRITTER'S COMMENT

ベタつきやニオイをサッと手軽にオフできるので外出先でマストハブといえるアイテム！ メントール配合でひんやり感が持続するので暑い時季のほてりケアにも有効です。今回紹介しているのはキンモクセイの香りですが、ほかにもシトラスなどフルーティ系の香りや無香料タイプも。複数持っておいて気分で使い分けるのもいいですよ

>> ギャツビー「アイスデオドラント ボディペーパーO キンモクセイの香り」

▼ニオイの元が断てたなら、今度は良い香りを味方に付けて好感度アップ！

イヤなニオイをケアした後はさらに清潔感アップを目指してフレグランスにトライしてみては？ 付け方のコツは手首や足首、腰などに1プッシュすること。付けすぎると逆に周囲に不快な思いをさせてしまうおそれもあるので、さりげなく香らせることを意識しましょう。

5. ジューシーかつ奥行きのある香りでサンセットの余韻を表現

メゾン マルジェラ フレグランス

「レプリカ チェイシング サンセッツ オードトワレ」（2万4970円）

オレンジ色に染まる南国のサンセットの余韻をイメージした人気フレグランス「レプリカ」の新作。穏やかな海の風や温かな空気を思わせるジューシーマンゴーにフレッシュなカルダモンではじまり、徐々にチューベローズアコードのフローラルからクリーミーなサンダルウッドへ。ブラジル・イパネマビーチを舞台に、夕暮れ時の開放感や高揚感を表現した“甘い逃避行”を描いたドラマティックな香りです。

WRITTER'S COMMENT

マンゴーにカルダモンのスパイシーさやサンダルウッド、バニラの柔らかな温もりが重なるウッディフルーティが印象的。マンゴーと聞くとグルマンのようなどっしりとした甘さや重厚感をイメージするかもしれませんが、こちらはそんなくどさや重さはありません。夏の装いを格上げしてくれるような洒落感のある香りが漂います

>> メゾン マルジェラ フレグランス

6. 心洗われるような清々しいウッドの香り

バウム

「バウム オーデコロン ウッドランド ウインズ」（1万4850円）

身だしなみやおしゃれとして楽しめるだけでなく、深いリラックス感までもたらしてくれそうなバウムのフレグランス「オーデコロン ウッドランド ウインズ」。ベルガモットとカモミールの爽やかな香りで幕を開け、サイプレス、コリアンダー、ゼラニウムのすっきりとしたハーバルな香りへと移ろいます。ベースにはネチパーとシダーウッドが用いられていて、清々しくも穏やかなムードを感じさせます。

WRITTER'S COMMENT

とにかくリラックスしたい！ というときにぴったりの香り。深い森の中で森林浴をしているかのような爽快さと落ち着きをもたらしてくれるので、まとうたび思わず深呼吸してしまうほど。ウッディの香りは大人っぽさや洗練されたムードを演出できるので、オン・オフ問わず取り入れやすく付ける人を選びません

>> バウム

7. 透明感あふれるシトラスとマリンのハーモニー

シロ

「PARISIAN SHIRT オードパルファン」（1万6005円）

洗い立てのパリッとしたシャツをまとったような、クリーンさを感じさせる爽やかなマリン調の香りで、まさにこれからの季節にぴったりな1本。トップはオレンジとレモンのシトラスにすっきりとしたマリン、爽やかなセージが広がり、フレッシュかつ軽やかな印象です。そこにペパーミントやカルダモンのスパイシーな清涼感が加わり、ラストはムスクやモス、ドライアンバーが奥行きのある香りを演出します。

WRITTER'S COMMENT

付けた瞬間はとにかく爽やかですが、徐々に甘く温もりのある香りへと変化するので年代問わず使いやすいと思います。水を一切使用していないというのもブランドならではのこだわり。素材の香りをより引き立てるため、福島県産の木頭柚子と北海道産のエゾヨモギの蒸留水をベースに使用しているそう

>> シロ

8. “清潔感”をそのまま詰め込んだような爽やかさ！

ライジングウェーブ

「フリー ライトブルー オードトワレ」（3850円）

スタートはレモンやグレープフルーツ、パイナップルやピーチといったフレッシュでジューシーな香りがはじけ、ミドルノートにはフレンチローズやスズラン、ジャスミンなどのみずみずしいフローラルが上品に香ります。ラストはシダーウッドやアンバー、バニラといった深みのある香りがほんのりと残る香りの構成になっています。柑橘×ローズの透明感あふれる香りは、まさに清潔感そのもの！

WRITTER'S COMMENT

ひと吹きするだけで一気にクリーンなムードをまとえるのがこの香りの魅力。爽やかさだけでなく、フレンチローズの甘さによりさりげなく色っぽさを演出できる点も大人の男性におすすめできる理由です。同時に、手に取りやすい価格なのも見逃せないポイント。フレグランス初心者の方も気軽にお試しできるはず！

>> ライジングウェーブ

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

【関連記事】

◆「あの人、いいね」って言われるカギは髪にアリ。ヘアケアは好感度アップのトリガーだ

◆肌が変わると、もっと人生が楽しくなる。メンズもスキンケアで男を磨いて好印象を手に入れよう

◆暑い季節はニオイ対策が肝心。国産フレグランスブランドのショーレイヤードで好感度アップを狙おう