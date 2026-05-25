フジテレビ系「ネプリーグ」が２５日、放送された。この日は「令和のカリスマＶＳレジェンドカリスマ！常識力があるのはどっち？」。８０年代から９０年代にかけてカリスマ的なトップアイドルとして活躍した浅香唯、社会現象にもなった元光ＧＥＮＪＩ・大沢樹生が「平成カリスマ」として登場した。３代目スケバン刑事としてもブレークした浅香は「大沢と同い年？」と聞かれると「同級生っていうか…。（高校で）同じクラス