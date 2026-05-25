FIA GT2でも勝ちまくってるレーシングカーに公道で乗る！ マセラティのスーパースポーツであるMC20をFIA GT2カテゴリー用のレーシングカーに仕立てあげたのがマセラティGT2だ。そして、そんなGT2を、公道仕様に落とし込んだのがGT2ストラダーレとなる。もともと公道仕様車であるハイパーカーをレーシングカーにして、さらにそのレーシングカーをベースに公道仕様車を作るという、もはや何がなんだかわからない状態ではあるが、こ