【「コカ・コーラ」ほか主要カテゴリー製品価格改定】 9月1日出荷分～ コカ･コーラ ボトラーズジャパンは、「コカ・コーラ」などの主要カテゴリー製品について9月1日出荷分より価格改定を実施する。 改定の事由について同社は、「原材料や資材、エネルギー価格の高騰に加え、為替相場の変動や昨今の国際情勢の影響などにより、事業活動にか