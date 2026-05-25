累計300万台“最短記録”達成の「N-BOX」日本の新車市場で、不動の人気を誇るホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」。2025年度（2025年4月〜2026年3月）の新車販売台数でも首位を獲得し、販売台数は19万8893台を記録しました。【画像】これが「日本で一番売れてる」ホンダの「軽自動車」です！ 画像で見る（30枚以上）登録車を含む新車販売台数では5年連続トップ、軽四輪車では11年連続トップとなっており、いまや日本を