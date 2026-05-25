累計300万台“最短記録”達成の「N-BOX」

日本の新車市場で、不動の人気を誇るホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」。

2025年度（2025年4月〜2026年3月）の新車販売台数でも首位を獲得し、販売台数は19万8893台を記録しました。

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登録車を含む新車販売台数では5年連続トップ、軽四輪車では11年連続トップとなっており、いまや日本を代表するクルマのひとつといえます。

さらに2026年4月末には、N-BOXシリーズの累計販売台数が300万台を突破。2011年12月の初代発売から14年4か月での到達となり、これはコンパクトカー「フィット」を上回る、ホンダ四輪車として最速の記録です。

近年の普通車は、安全性能の向上や海外市場との共通設計などを背景に、大型化が進んでいます。かつて主流だった5ナンバーサイズの車種は減少し、全幅1700mm未満の乗用車は少数派になりました。

ただ、日本の道路事情は大きく変わっておらず、住宅街の狭い道や、立体駐車場、幅の狭いコインパーキングなど、大きなクルマでは気を遣う場面が多々あります。

そんななか、軽自動車は1998年に制定された新軽規格「全長3.4m以下×全幅1.48m以下×全高2.0m以下」のなかで、室内空間や安全装備、使い勝手を近年大きく進化させてきました。

さらに税金や保険料といった維持費も安く、日本の生活環境に非常に適したカテゴリとなっています。

ただ、従来の軽自動車には、「走りが不安定」「長距離移動が疲れる」「エンジン音が大きい」「乗り心地や静粛性に不満がある」などの弱点がありました。その弱点を大きく変えた存在が、2011年に登場した初代N-BOXでした。

N-BOX最大の強みは、「軽自動車らしさ」を徹底的に減らした点にあります。走行時の安定感や乗り心地、ロードノイズの抑え込みなどは、従来の軽自動車のイメージを大きく変えるレベルです。とくに静粛性は高く、コンパクトカーに近い質感があります。

この美点は今も維持され、さらに現行モデル（3代目）ではインテリアの完成度も高く、操作系の配置や収納、視界設計まで非常によく考え込まれています。「これで十分」ではなく、「これがいいから選ぶ」という商品になっている点が、N-BOX最大の魅力です。

ホンダが、「軽規格の中でどこまで快適で安心感のある移動空間を作れるか」という発想で開発していることが伝わってくる仕上がりです。

もちろん、軽規格ゆえの限界もあります。

高速道路では横風の影響を受けやすく、追い越しや合流時の加速性能にも余裕があるとはいえません。

ただ、それらが気になるのは高速巡航など限られた場面です。街乗りや買い物、送迎といった日常領域では、多くのユーザーにとって十分以上の性能を備えています。

軽自動車としては比較的高価格帯でありながらN-BOXが支持されるのには、そうした理由があるのでしょう。

「軽は安ければいい」という価値観を変えた存在、それがN-BOXなのです。

「N-BOX」の環境性能は2028年登場の新モデルで大きく変革を遂げる!?

2026年4月、軽の販売台数ランキングでちょっとした異変が起こりました。

N-BOXは月間1万2659台の販売台数を記録しましたが、ライバルのスズキ「スペーシア」（1万3546台）に台数で追い抜かれたのです。

ホンダは2024年に軽EV（電気自動車）「N-VAN e：」を市販化済み。「N-BOX EV」（仮称）も2028年発売予定を控えます

ホンダは例年、年度末決算の翌月となる4月の販売台数が落ち込む傾向にあり、今回の事例もあくまでも一時的なものだという見方もできますが、いっぽうでスペーシアは年々販売台数の差を詰めているのも事実です。

スペーシアは2025年度に16万3054台を販売し、N-BOXに次ぐ順位をキープしています。

スズキが得意とする軽量ボディとマイルドハイブリッドの電動化による低燃費を武器に、電動モデルを持たず燃費性能に劣るN-BOX唯一の弱点を突きながら猛追を続けているのです。

さらに今夏、中国・BYDが日本のために独自開発した軽スーパーハイトワゴンのEV（電気自動車）「ラッコ」で、日本市場への参入が予定されています。

この先、軽自動車市場で「環境性能」という新たな競争が生まれる可能性があります。

そんななか、ホンダは2026年5月14日に実施した、四輪事業再構築と中長期的な成長に向けた説明会「2026 ビジネスアップデート」において、N-BOXのEVを2028年に導入すると正式に発表しました。

これはN-BOXの今後を占う意味で、大きな転機となるかもしれません。

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日本の軽市場は、世界でもっともユーザーからの要求水準が高く、細やかなところまで完成度が求められる奥深いカテゴリです。

そのなかでN-BOXは、ユーザーが求める要素を高いレベルでまとめ上げた存在といえます。

新たな競争が生まれるなかでも、N-BOXはこれからも“絶対王者”であり続けるのか。引き続き要注目です。