「ドムドムハンバーガー」の公式「X」アカウントが5月25日、更新。公式オンラインショップに新登場するぬいぐるみ3商品を紹介し、SNS上で話題になっています。【画像】どういうことなの…「どむぞうくんとなかまたち」ツッコミ続出の新入り！（8枚）ギラッギラの新入り…3頭目だけ様子がおかしい！？公式アカウントは、「ギラッギラの新入りだぞう」とコメント。同月26日午前8時から販売開始される、グリッター素材の「どむぞ