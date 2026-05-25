「ドムドムハンバーガー」の公式「X」アカウントが5月25日、更新。公式オンラインショップに新登場するぬいぐるみ3商品を紹介し、SNS上で話題になっています。

【画像】どういうことなの… 「どむぞうくんとなかまたち」ツッコミ続出の新入り！（8枚）

ギラッギラの新入り…3頭目だけ様子がおかしい！？

公式アカウントは、「ギラッギラの新入りだぞう」とコメント。同月26日午前8時から販売開始される、グリッター素材の「どむぞうくんとなかまたち ボールチェーンぬいぐるみ」新作3種が並んだ写真を投稿しました。

続けて、「星夜（せいや）です。よろしく」「銀河（ぎんが）だよ。よろしくねぇ」と、黒の「星夜」と白の「銀河」の2種を1つずつ投稿して紹介。

そして、最後のぬいぐるみの名前が明らかになると、SNS上では「ホストみたいな名前が続くと思ってたら、なんで彼だけ（笑）」「さすが、オチが秀逸」「どういうことなの…」とツッコミの声寄せられました。

最後に紹介された銀色のぬいぐるみは、「金（かな）だわし」。「金だわしはあんまりだろ。もう今日の午後これだけでずっと面白い気持ちじゃんよ」「星夜、銀河からの金だわし。ここから1つ選べって言われたら金だわし選ぶわ」「ホスト系からの金だわしは急ハンドルすぎるだろ」「めっちゃ欲しい。金だわし」「もう金だわしのことしか考えられない」と、ネーミングに多くの人が爆笑したようです。

オンラインショップの説明によると、「金だわし」は「すっごいきれい好き」とのことです。