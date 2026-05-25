ロックバンド・ウルフルズが大阪で行う単独野外フェス『ヤッサ！』が、いよいよ今週末の5月30日に行われる。昨年は25周年・20回目の節目開催となった一方、大雨に見舞われた。今年は、メンバーがそろって“晴れ”を願っている。ウルフルズ、写真左からジョンBさん、トータス松本さん、サンコンJr.さん※2026年4月7日、大阪市内での合同取材会より（写真：ラジオ関西）大阪・万博記念公園で開催される、ウルフルズ恒例の単独