貯金ゼロの38歳会社員が、宝くじでまさかの3億円当せん――。26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00〜)では、突然億万長者になった男性の大逆転人生を紹介する。(左から)番組レギュラーの松島聡、MCの笑福亭鶴瓶○貯金ゼロ、家賃3万円の部屋で暮らす会社員が…今回のVTRで再現されるのは、38歳の会社員が宝くじで億万長者になった驚きの実話。男性は貯金ゼロで、風呂とトイレは共同、