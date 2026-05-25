明治安田J2・J3百年構想リーグ最終節の試合結果と最新順位が公開された明治安田J2・J3百年構想リーグの最終節が5月24日に行われた。地域リーグラウンドの最終順位を受けて、SNSでは「仙台、甲府、富山、宮崎勝ち抜け……これは読めなかった」「なんか一言で言うとすごいことになったな」など注目を集めている。WEST-Aは、カターレ富山が奈良クラブに1-5で敗戦したものの、勝ち点38で1位。アルビレックス新潟は愛媛FCに2-1で勝