明治安田J2・J3百年構想リーグ最終節の試合結果と最新順位が公開された

明治安田J2・J3百年構想リーグの最終節が5月24日に行われた。

地域リーグラウンドの最終順位を受けて、SNSでは「仙台、甲府、富山、宮崎勝ち抜け……これは読めなかった」「なんか一言で言うとすごいことになったな」など注目を集めている。

WEST-Aは、カターレ富山が奈良クラブに1-5で敗戦したものの、勝ち点38で1位。アルビレックス新潟は愛媛FCに2-1で勝利し、勝ち点35で2位。徳島ヴォルティスはFC今治と1-1、PK4-3で勝利して勝ち点32の3位。WEST-Bは、テゲバジャーロ宮崎がレイラック滋賀と2-2、PK1-4で敗れたが、勝ち点47で1位。鹿児島ユナイテッドはギラヴァンツ北九州に5-1で勝利し、勝ち点33で2位。サガン鳥栖はFC琉球と2-2、PK3-4で敗れて勝ち点32の3位だ。

EAST-Aは、ベガルタ仙台が横浜FCに0-3で敗戦したが、勝ち点43で1位。ブラウブリッツ秋田は栃木シティに1-0で勝利し、勝ち点35で2位。湘南ベルマーレはモンテディオ山形に1-3で敗れて勝ち点31の3位だ。EAST-Bは、ヴァンフォーレ甲府がAC長野パルセイロと0-0、PK4-5で敗れたものの、勝ち点35で1位。北海道コンサドーレ札幌はジュビロ磐田に0-1で敗戦し、勝ち点31の2位。いわきFCは藤枝MYFCと0-0、PK4-2で勝利して勝ち点31の3位につけている。

下位ゾーンでは、WEST-Aのカマタマーレ讃岐がFC大阪と2-2、PK4-5で敗れて勝ち点19で10位。WEST-Bの北九州は鹿児島に1-5で敗れて勝ち点15で10位。EAST-Aの栃木SCはヴァンラーレ八戸と0-0、PK2-3で敗れて勝ち点18で10位。EAST-Bの長野は甲府と0-0、PK5-4で勝利して勝ち点16で10位に位置している。

SNSでは「仙台、甲府、富山、宮崎勝ち抜け……これは読めなかった」「テゲバ、すごいよ」「なんか一言で言うとすごいことになったな」「山形も磐田も情けない」と様々な声が挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）