宝塚歌劇団は24日、公式サイトで有楽町の東京宝塚劇場で新たな鑑賞サポートを導入すると発表した。【写真】宝塚星組トップスター礼真琴、“伝説の名車”と2ショット「東京宝塚劇場では、年齢や障がいの有無にかかわらず宝塚歌劇をお楽しみいただけるよう、新たに以下の鑑賞サポートを開始いたします」と発表した。開始日は6月6日。対象会場は東京宝塚劇場。音が聞こえづらい人に対しては、セリフや音楽をより明瞭に聞き取り