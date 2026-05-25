香川県庁 香川県の池田豊人知事は、2026年から12月3日を地元への愛着を深める「県民の日」に制定したのにあわせ、「香川県民歌」を新たに作る考えを示しました。作曲はシンガー・ソングライターのさだまさしさんに依頼し、詞は県民から寄せられた言葉や詩をもとに、さださんが一つの歌にまとめます。 県民歌の「種」となる、言葉やフレーズ、詩、短歌、俳句などを5月25日から7月31日まで募集します。