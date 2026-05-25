9人組グループ・Snow Manの阿部亮平、モデルで俳優の井桁弘恵がMC初タッグを組む特別番組『DAZN presentsうちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』が、30日午後1時30分より日本テレビ系で放送される。【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平スタジオにはMCの2人のほか、影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎が出演。VTRには、河野純喜・白岩瑠姫（JO1）、桐谷美玲、高地優吾（