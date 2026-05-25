Snow Man阿部亮平＆井桁弘恵、W杯直前特番でMC初タッグ 芸能界のサッカー好きたちと「推し選手」の魅力を深掘り
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平、モデルで俳優の井桁弘恵がMC初タッグを組む特別番組『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』が、30日午後1時30分より日本テレビ系で放送される。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
スタジオにはMCの2人のほか、影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎が出演。VTRには、河野純喜・白岩瑠姫（JO1）、桐谷美玲、高地優吾（SixTONES）（高＝はしごだか）、コットン、成田凌、橋本直（銀シャリ）、山中柔太朗（M!LK）、りんたろー。（EXIT）が登場する。
芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼンし、スタジオMCの阿部・井桁とともに、そのアツすぎるポイントを一緒に深掘りしていく。日本代表選手をはじめ、世界のスター選手にも注目し、ピッチで見せる驚がくのスーパープレーだけでなく、知られざる素顔や意外な一面、思わず応援したくなるようなエピソードなど盛りだくさんで届ける。
コアなサッカーファンはもちろん、「ワールドカップは気になるけどよくわからない」という人にとっても楽しめる内容となる。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
スタジオにはMCの2人のほか、影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎が出演。VTRには、河野純喜・白岩瑠姫（JO1）、桐谷美玲、高地優吾（SixTONES）（高＝はしごだか）、コットン、成田凌、橋本直（銀シャリ）、山中柔太朗（M!LK）、りんたろー。（EXIT）が登場する。
コアなサッカーファンはもちろん、「ワールドカップは気になるけどよくわからない」という人にとっても楽しめる内容となる。