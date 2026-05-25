NHK大河「豊臣兄弟！」で一躍脚光を浴びた白石聖（27＝写真）が戻って来る。7月期の連ドラ「一次元の挿し木」（読売テレビ・日本テレビ系=日曜夜10時30分）にヒロイン役として出演することが5月23日に発表されたが、ファンの胸中は複雑らしい。白石聖は「豊臣兄弟！」早期退場でも民放ドラマ&CMで早くも争奪戦勃発の様相 広告業界でも評価急上昇中「日テレ系の日曜ドラマ枠はこのところ低迷していますし……」と元テレビ誌編