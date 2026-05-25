NHK大河「豊臣兄弟！」で一躍脚光を浴びた白石聖（27＝写真）が戻って来る。7月期の連ドラ「一次元の挿し木」（読売テレビ・日本テレビ系=日曜夜10時30分）にヒロイン役として出演することが5月23日に発表されたが、ファンの胸中は複雑らしい。

白石聖は「豊臣兄弟！」早期退場でも民放ドラマ&CMで早くも争奪戦勃発の様相 広告業界でも評価急上昇中

「日テレ系の日曜ドラマ枠はこのところ低迷していますし……」と元テレビ誌編集長がこう続ける。

「ドラマがコケてせっかくの人気に水を差さないか、心配するファンも多いようです。白石さんは『豊臣兄弟！』に永野芽郁さんの代役で出演。主人公の幼なじみ・直役を好演し、第8話で突然の死を迎えた際には、SNS上で《直ロス》なんて言葉が飛び交うほど人気はうなぎ上りに」

そんな“直人気”の追い風もあって、最近の白石はメナード化粧品やサントリーなどCM出演も増えてきている。それだけに大河の次の出演作が注目されていたのだが、確かに、このところの日テレ日曜ドラマ枠はパッとしない。

前作「パンチドランク・ウーマン」は全話平均視聴率3.2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。現在放送中の「10回切って倒れない木はない」も初回4.2%から右肩下がりで、あまり話題にもならない。

「もっとも『一次元の挿し木』の主演は、熱狂的ファンを抱えるHey! Say! JUMPの山田涼介さん。初回から大きく数字を落とすことは考えにくい。今を時めく白石さんが加われば、“最強コンボ”でしょう。大河と同じ日曜放送なら、『豊臣兄弟！』で白石さんファンになったリアタイ視聴者も誘導できる。制作サイドも彼女の人気にあやかりたい。“低迷枠”からの脱出に賭けているはずです」とは、スポーツ紙芸能デスク。

「一次元の挿し木」は、2025年「このミステリーがすごい！」で文庫グランプリを受賞した松下龍之介氏の同名小説が原作で、《ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨が、失踪した義理の妹のDNAと完全に一致》《時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー》（公式サイトから）。“考察ファン”も取り込めそうだ。

「山田さんは謎を追う大学院生役、白石さんはそのバディーという重要な役柄で、ドラマがヒットすれば、“復活の立役者”として白石さんの評価も上がる。万が一、コケたとしても“座長”は山田さんですから、白石さんのダメージは小さくて済む。主演じゃなくて、あくまでヒロイン。今の白石さんを“バブル人気”で終わらせない戦略も感じます」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

ファンの心配は杞憂で終わるか。

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