中国国際貿易促進委員会（CCPIT）が主催し、世界初のサプライチェーンをテーマとする国家級展示会「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（サプライチェーン博）」が6月22日から26日まで、北京市内の中国国際展覧センター（順義館）で開催されます。これまでに85の国・地域・国際機関から、サプライチェーンの中核企業や「専精特新」企業（専門化、精密化、特色化、革新性の特徴を有する中小企業）、業界団体など計676社・団体