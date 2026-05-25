『くまだマークのまいにち』（好学社）より2013年に『きょうはマラカスのひ』（福音館書店）で絵本作家デビュー以来、楽しいリズムや心優しい隣人たちの世界を、味わい深い銅版画で描き、着実にファンを増やしている樋勝朋巳さん。そんな樋勝さんの新しい魅力が感じられる絵本『くまだマークのまいにち』（好学社）が出版されました。本書はどんなふうに生まれたのか伺いました。（文：大和田佳世）お話を聞いた人樋勝朋巳(ひか