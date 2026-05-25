フリーアナウンサー赤江珠緒（51）が25日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト初出演。番組MC博多大吉（55）と共演し、23年に終了したTBSラジオ「たまむすび」コンビが実現した。赤江は同番組初出演。大吉は「たまむすび」の水曜パートナーを担当していた。Xでは「たまむすび」コンビ復活に沸いた。「元たまむすびリスナーとしてはあさイチに赤江珠緒さん出てるの嬉しい」「ひさしぶりにテレビ画面で赤江さんと大吉先