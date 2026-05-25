３連単の最低配当は１番人気のディープインパクトが勝った２００５年で４２５０円。２着は２番人気のインティライミ、３着は７番人気のシックスセンスだった。単勝も１１０円でこの年。単勝支持率はダービー史上歴代１位の７３・４％で、これまで最高だったハイセイコー（１９７３年）の６６・６％を大きく上回った。３連複の最低配当はマカヒキ（３番人気）、サトノダイヤモンド（２番人気）、ディーマジェスティ（１番人気）