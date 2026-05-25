東武鉄道によりますと、東武東上線は7時38分頃、柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響で池袋〜小川町駅間の上下線で運転を見合わせています。【映像】運転見合わせを発表した東武鉄道HPご利用予定の方は最新の情報を確認の上、時間に余裕をもってお出かけください。（ANNニュース）