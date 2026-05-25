消費税の引き下げをめぐり、レジの改修など実現までの時間を短縮できる「1％」にすべきという人が4割にのぼることがANNの世論調査でわかりました。【映像】ANNの世論調査の結果調査はこの週末ご覧の方法で行いました。政府が食料品の消費税率を2年間ゼロにすることを検討する中、税率をどうするべきか聞いたところ時間がかかっても「ゼロ」にするが26％で、時間を短縮できる「1％」にするが40％でした。一方で、減税の必要